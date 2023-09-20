Футболист сборной России рассказал, нужны ли национальной команде сборы

Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич заявил, что национальной команде нужны сборы, несмотря на изоляцию, передает «Спорт-Экспресс».

«Сборы надо проводить в любом случае, нам нужно сыгрываться, прибавляется много новых ребят», — сказал Хлусевич.

В сентябре национальная команда России под руководством Карпина провела учебно-тренировочный сбор, в рамках которого сыграла три контрольных матча: две игры с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и один поединок с Катаром (1:1).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Из-за этого Санкт-Петербург лишился права проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году, а Казань — Суперкубка Европы 2023 года.

Ранее главный тренер «Спартака» назвал лучшего футболиста в России.