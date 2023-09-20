Вратарь «Лацио» стал вторым голкипером в истории Лиги чемпионов, забившим с игры

Вратарь римского «Лацио» Иван Проведель стал вторым голкипером в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить с игры.

В 2009 году с игры удалось забить голкиперу бельгийского «Стандарда» Синану Болату. Он отличился в матче против нидерландского АЗ.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» сыграл вничью с мадридским «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 1:1. На 29-й минуте счет точным ударом открыл футболист «Атлетико» Пабло Барриос. Счет 1:0 сохранялся до последней минуты матча, когда «Лацио» заработал угловой. В чужую штрафную прибежал Проведель, который точным ударом головой отправил мяч в сетку. Стоит отметить, что Проведель имеет русские корни по материнской линии.

В следующем туре «Лацио» на выезде сыграет с «Селтиком». Встреча состоится 4 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. «Атлетико» на своем поле примет «Фейеноорд». Встреча состоится 4 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».

Ранее каталонская «Барселона» стартовала в Лиге чемпионов с разгромной победы.