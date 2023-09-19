Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Барселона» стартовала в Лиге чемпионов с разгромной победы

«Барселона» обыграла «Антверпен» в матче группового этапа Лиги чемпионов

close
100%
Pablo Morano/Reuters

Испанская «Барселона» встречалась с бельгийским «Антверпеном» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и завершилась победой каталонцев со счетом 5:0.

Голами в составе хозяев отметились: Жоау Феликс (11-я и 66-я минуты), Роберт Левандовски (19-я), Йелле Батай (автогол, 22-я), Гави (54-я). Встречу обсуживала бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния).

Также в группе H помимо «Барсы» и «Антверпена» выступают португальский «Порту» и украинский «Шахтер». Их очный поединок завершился уверенной победой «Порту» — 3:1. В составе португальцев голами отметились Вендерсон Галено (дубль) и Мехди Тареми. У «Шахтера» единственный мяч на счету Кевина Келси.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Порту», а «Антверпен» на своем поле померится силами с «Шахтером». Оба поединка пройдут 4 октября.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», обыгравший в финале прошлого сезона итальянский «Интер» (1:0).

Ранее «Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях