Капитан «Спартака» пошутил про гол Классена в ворота «Пари НН»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия оценил игру партнера по команде Леона Классена, который забил первый мяч красно-белых в матче четвертого тура групповой этапа Кубка России против «Пари НН» (3:0). Слова Джикии приводит «Спорт-Экспресс».

«Я подкалывал Классена? Он такие голы забивает, что уже даже неудобно. Скоро по имени и отчеству будем обращаться. Не могу вспомнить его отчество. Но с отцом знакомы. Леон знакомил нас на одном мероприятии. Отличный человек. Классен — кубковый Джокер? Леончик — молодец. Пусть работает, все будет хорошо», — заявил Джикия.

Также в группе D выступают «Краснодар» и московское «Динамо». Их матч завершился победой «быков» (1:1 — основное время, 4:2 — по пенальти). После четырех игр «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположилось «Динамо» (пять очков), на третьей — «Краснодар» (пять очков), на четвертой — «Пари НН» (два очка).

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