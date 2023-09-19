Форвард «Краснодара» сбил с ног арбитра «силовым приемом»

Футболист «Краснодара» Александр Кокшаров мог нанести травму арбитру Роману Сафьяну во время матча против московского «Динамо» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России.

По ходу первого тайма 18-летний нападающий случайно врезался в Сафьяна, сбив того с ног своим «силовым приемом». После 65-й минуты матча счет 1:0 в пользу бело-голубых.

19 сентября также в рамках Кубка России сыграют калининградская «Балтика» с самарскими «Крыльями Советов» и «Пари Нижний Новгород» со столичным «Спартаком». Обе встречи начнутся в 17:15 по московскому времени.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «быки» после восьми туров набрали 18 очков и занимают первое место в турнирной таблице. «Динамо» с 15 баллами расположилось на четвертой строчке.

В ближайшем туре подопечные Владимира Ивича на своем поле сыграют с екатеринбургским «Уралом» (24 сентября), а бело-голубые встретятся со «Спартаком» в рамках столичного дерби (23 сентября).

Ранее испанский тренер признался, что много лет мечтал поработать в России.