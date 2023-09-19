Радионова считает, что у фигуристки Туктамышевой мало мотивации

Бывшая российская фигуристка Елена Радионова похвалила 26-летнюю Елизавету Туктамышеву за то, что та продолжает выходить на лед. Ее слова передает РИА Новости.

«Лиза молодец, что продолжает кататься. Но в ее нынешних программах видна грусть, лирика. Как она сейчас говорит в интервью, у нее мало мотивации. Мне кажется, эти программы олицетворяют ее внутреннее состояние. Я ей желаю найти желание и дальше радовать нас на соревнованиях. Ее очень любят болельщики, она пример для многих спортсменов», — сказала Радионова.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что российских фигуристов уже можно было бы отправить на ЧМ.