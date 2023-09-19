Испанская футболистка Эрмосо после скандала с поцелуем сделала новое заявление

Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо в своих социальных сетях высказалась о непопадании в состав национальной команды после скандала с поцелуем с уже бывшим президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.

«Я хочу выразить полную поддержку своим коллегам, которые сегодня попали в неудобную ситуацию и вынуждены реагировать на очередную неприятную новость. Сегодня пытались утверждать, что обстановка будет безопасной для моих товарищей по команде. Однако на той же пресс-конференции было сообщено, что они не вызывают меня для того, чтобы защитить. Защитить от чего? Или от кого?» — написала футболистка.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Под давлением общественности 11 сентября Рубиалесу пришлось оставить свой пост.

Ранее сообщалось, что руководство испанского футбола планирует подать в суд на игроков женской сборной.