Футбольный эксперт назвал причину проблем «Спартака»

Футбольный эксперт Алексей Петрушин заявил, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не может разобраться в своих футболистах, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Не говорю, хороший Абаскаль или плохой. У него главная проблема в том, что он никак не может выбрать основной состав. Слишком много футболистов претендуют на место в составе. Абаскаль не может в них разобраться», — сказал Петрушин.

16 сентября «Спартак» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Сочи» со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Срджан Бабич в добавленное время. Сербский игрок перешел в московский клуб в летнее трансферное окно.

После восьми туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля идут на шестом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Единоличным лидером является «Краснодар», набравший 18 очков. «Зенит», набрав на одно очко меньше, занимает второе место в турнирной таблице. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» и «Динамо» (по 15 очков).

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что не все футболисты «Спартака» понимают действия Абаскаля.