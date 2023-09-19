Фьюри назвал причину, по которой Нганну не одолеет его

Британский боксер Тайсон Фьюри на юмористическом YouTube-шоу Sundae Conversations заявил, что не проиграет бойцу MMA Фрэнсису Нганну в поединке по правилам бокса.

«Фрэнсис не победит — у него слишком красивое тело. Я уже говорил тебе об этих рельефных, накачанных телах. В этих телах много семенной жидкости? Уверен, что там слишком много мускулов», — сказал Фьюри.

Поединок состоится 28 октября в Эр-Рияде. Он пройдет в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри в декабре 2022 года победил соотечественника Дерека Чисору. Он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. На его счету 33 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.

Фрэнсис Нганну в январе 2022 года на турнире UFC 270 победил француза Сириля Гана единогласным решением судей. В его активе 17 побед в смешанных единоборствах при трех поражениях.

В сентябре Фьюри заявил, что Нганну заработает около $10 млн за эту схватку.

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