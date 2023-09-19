Бензема рассказал, что надо делать, чтобы чемпионат Саудовской Аравии развивался

Футболист саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема заявил, что чемпионат Саудовской Аравии может стать лучшим в мире, передает Kora11.

«Чемпионат Саудовской Аравии находится на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире. Количество иностранных футболистов в каждой команде должно расти, чтобы лига развивалась дальше», — сказал Бензема.

Напомним, что клубы Саудовской Аравии массово подписывают звездных игроков, которые ранее выступали в ведущих европейских чемпионатах. В саудовской лиге уже играют Криштиану Роналду, Неймар, Садио Мане, Малком и ряд других известных футболистов.

6 июня Бензема покинул мадридский «Реал» и подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2026 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. Мадридский клуб по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании. В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, смогут ли клубы из Саудовской Аравии играть в еврокубках.