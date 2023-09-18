Российская фигуристка выложила фото в облегающем платье

Двукратная призерка первенства России среди юниоров по фигурному катанию Станислава Константинова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фотографию в облегающем черном платье.

23-летняя спортсменка позирует на снимке на фоне гор.

В августе 2022 года фигуристка заявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года Константинова рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила, что пик ее формы прошел, поэтому сделать что-то лучше своих прошлых результатов она бы не смогла и прекратила попытки возобновить карьеру.

Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 фигуристка заняла 16-е место на чемпионате России. Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях стало второе место Гран-при в Хельсинки сезона-2018/19. Она — мастер спорта международного класса.

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