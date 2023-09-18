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Сборная России завоевала первое золото на чемпионате мира по борьбе

Борец Усманов выиграл первую золотую медаль для сборной России на ЧМ в Белграде

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Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов, выступающий в весовой категории до 79 кг, выиграл чемпионат мира – 2023, который проходит в Белграде.

В финальном поединке Усманов со счетом 4:1 победил Владимира Гамкрелидзе из Грузии. Для сборной России эта пока первая медаль такого достоинства на данных соревнованиях.

18 сентября россиянин Абдулрашид Садулаев не смог выйти в финал в весовой категории до 97 кг. В схватке 1/2 финала россиянин проиграл уроженцу Дагестана Ахмеду Тажудинову, который представляет Бахрейн. Бой был остановлен за минуту до его окончания при счете 9:2 в пользу Тажудинова. Садулаев не смог продолжить поединок из-за травмы шеи.

Садулаев сохраняет шансы завоевать бронзовую медаль чемпионата мира и олимпийскую лицензию. Несмотря на досрочное завершение схватки, 19 сентября он может пройти взвешивание и продолжить борьбу за награду.

Мировое первенство в столице Сербии, на котором разыгрываются олимпийские лицензии, завершится 24 сентября. Спортсмены из России и Белоруссии допущены к участию в нейтральном статусе.

Ранее украинка и россиянка не пожали руки на чемпионате мира по борьбе.

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