Российский борец сенсационно уступил в полуфинале чемпионата мира

Российский борец-вольник Абдулрашид Садулаев не смог выйти в финал в весовой категории до 97 кг на чемпионате мира, который проходит в Белграде.

В схватке 1/2 финала россиянин проиграл уроженцу Дагестана Ахмеду Тажудинову, который представляет Бахрейн. Бой был остановлен за минуту до его окончания при счете 9:2 в пользу Тажудинова. Садулаев не смог продолжить поединок из-за травмы шеи.

Садулаев сохраняет шансы завоевать бронзовую медаль чемпионата мира и олимпийскую лицензию. Несмотря на досрочное завершение схватки, 19 сентября он может пройти взвешивание и продолжить борьбу за награду.

27-летний спортсмен — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

Мировое первенство в столице Сербии, на котором разыгрываются олимпийские лицензии, завершится 24 сентября. Спортсмены из России и Белоруссии допущены к участию в нейтральном статусе.

Ранее украинка и россиянка не пожали руки на чемпионате мира по борьбе.