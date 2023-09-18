Бывший игрок «Амкала» оценил шансы «2Drots» в противостоянии с «Химками»

Знаменитый медийный футболист Василий Маврин, игравший за «Амкал», а ныне выступающий за московский «Титан», высказался в комментарии для «Газеты.Ru» о предстоящем матче четвертого раунда Кубка России в Пути регионов между «2Drots» и «Химками». Полузащитник считает, что у двукратных чемпионов Медийной футбольной лиги и действующих чемпионов Московского кубка селебрити нет никаких шансов на проход дальше в этом противостоянии.

«Во-первых, «дроты» уже прыгнули выше головы и психологически, думаю, уже немного выдохнули, так как прошли слишком далеко. С другой стороны, тяжелый график Медийной лиги, который не позволяет им расслабляться. То есть они тратят много энергии дополнительно. Ну и плюс команда Первой лиги, какая бы она суперплохая или хорошая ни была, она будет держать статус. Тем более это «Химки». Думаю, будет победа «Химок», причем со счетом с разницей в два мяча», — считает Маврин.

«2Drots» первой из медийных команд смог пройти три стадии Кубка России, а потому теперь сыграет с командой Первой лиги. Чтобы дойти до встречи с клубом Российской премьер-лиги, «дротам» необходимо одержать еще две победы над представителями первого дивизиона.

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