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Карпин объяснил слова про совет футболистам уезжать из РПЛ

Тренер Карпин заявил, что его слова про отъезд игроков из РПЛ вырваны из контекста

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил «Матч ТВ» свои слова после товарищеского матча национальной команды с Катаром.

«Для того, чтобы о чем-то говорить, надо понимать, о чем идет речь. И для начала надо услышать, как был поставлен вопрос. А вопрос был поставлен так: что вы посоветуете футболистам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ-5 Европы, как у Головина, Захаряна и Кузяева.

На что я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития игрокам нужно выходить из зоны комфорта. Но это не значит, что всем нужно повально уезжать в любые другие чемпионаты.

Речь конкретно шла про лучшие европейские чемпионаты. Но в нынешнее время люди выдергивают слова из контекста так, как им это захочется», — сказал специалист.

12 сентября Карпин после ничьей с Катаром (1:1), где его подопечные отыгрались на последней минуте основного времени, сказал, что советует российским игрокам уезжать в Европу при первой же возможности.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Госдуме обвинили Карпина в развале сборной России.

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