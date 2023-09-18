Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Промоутер назвал идеального соперника для боксера Головкина

Промоутер Хрюнов считает Юбенка-младшего идельным соперником для Головкина

close
100%
Reuters

Российский промоутер Владимир Хрюнов назвал британского боксера Криса Юбенка-младшего идеальным соперником для завершения карьеры казахстанца Геннадия Головкина. Своим мнением он поделился с Legalbet.kz.

«Крис Юбенк — идеальный соперник для Головкина, чтобы завершить карьеру. Юбенк — тот боксер, который принесет максимально выгодный финансовый эффект. В Англии платное телевидение, и уже на этом можно заработать приличную сумму.

Во-вторых, он уже несколько лет вякает на Геннадия. Поэтому Головкину этот соперник будет по силам и этот бой реальнее всего организовать», — заявил промоутер.

17 сентября 2022 года Геннадий Головкин потерпел поражение от Сауля Альвареса в главном поединке вечера бокса, прошедшего в американском Лас-Вегасе. Мексиканец защитил чемпионские титулы WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

На счету 41-летнего Головкина 45 боев в профессиональной карьере, 42 из которых закончились победой. Он является обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Афинах в категории до 75 кг. На счету 34-летнего Юбенка-младшего — 33 победы и три поражения.

Ранее звезду кулачных боев арестовали за кражу часов в Шереметьево.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях