Промоутер назвал идеального соперника для боксера Головкина

Российский промоутер Владимир Хрюнов назвал британского боксера Криса Юбенка-младшего идеальным соперником для завершения карьеры казахстанца Геннадия Головкина. Своим мнением он поделился с Legalbet.kz.

«Крис Юбенк — идеальный соперник для Головкина, чтобы завершить карьеру. Юбенк — тот боксер, который принесет максимально выгодный финансовый эффект. В Англии платное телевидение, и уже на этом можно заработать приличную сумму.

Во-вторых, он уже несколько лет вякает на Геннадия. Поэтому Головкину этот соперник будет по силам и этот бой реальнее всего организовать», — заявил промоутер.

17 сентября 2022 года Геннадий Головкин потерпел поражение от Сауля Альвареса в главном поединке вечера бокса, прошедшего в американском Лас-Вегасе. Мексиканец защитил чемпионские титулы WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

На счету 41-летнего Головкина 45 боев в профессиональной карьере, 42 из которых закончились победой. Он является обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Афинах в категории до 75 кг. На счету 34-летнего Юбенка-младшего — 33 победы и три поражения.

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