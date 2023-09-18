Сперцян рассказал, что расстроился из-за того, что не уехал в Европу

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян на YouTube-канале Nobel признался, что расстроился из-за того, что ему не удалось этим летом перейти в европейский клуб.

«Трудно сказать, что я разочарован. Но я, конечно же, немного расстроился. Потому что я считаю, что я заслужил этот шанс играть в Европе. Но сейчас я в «Краснодаре». Все мои мысли с командой», — сказал Сперцян.

Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду «Краснодара». Футболист выступает за сборную Армении.

Контракт футболиста и российского клуба рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги полузащитник провел 28 матчей, отметившись 10 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его команда стала шестой в чемпионате, набрав 48 очков. Также «быки» дошли до финала Кубка России, в котором уступили московскому ЦСКА.

Ранее экс-игрок «Спартака» оценил отказ «Краснодара» продавать Сперцяна.