В Кремле ответили на вопрос о скандале вокруг фигуриста Гуменника

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за скандалом вокруг фигуриста Петра Гуменника, которому запретили выступать под музыку группы Rammstein, передает ТАСС.

«Следим ли мы за этой ситуацией? Нет. Не следим», — сказал Песков.

16 и 17 сентября в Москве проходили контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник — победитель финала Гран‑при России (2023), серебряный призер чемпионата России (2023).

Ранее Гуменник заявил, что не знает, от кого последовал запрет на использование музыки Rammstein.

Ранее Татьяна Тарасова вступилась за Гуменника, которому запретили выступать под Rammstein.