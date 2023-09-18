Экс-футболист Роман Широков, комментируя переход бывшего игрока московского ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский «Зенит», заявил, что иностранные футболисты любят деньги, а не клуб, передает «РБ Спорт».

«Верность к клубу осталась в прошлом? По отношению к иностранцам именно так. Любовь к деньгам, но не к клубу. Нас тоже последние 25 лет так воспитывают. Американщина и европейская цивилизация говорят о том, что главное — деньги», — сказал Широков.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентльменскому соглашению» с армейцами.

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