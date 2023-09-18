Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Широков: американщина и европейская цивилизация говорят о том, что главное - деньги

Экс-футболист Широков: иностранцы любят деньги, а не клуб

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Экс-футболист Роман Широков, комментируя переход бывшего игрока московского ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский «Зенит», заявил, что иностранные футболисты любят деньги, а не клуб, передает «РБ Спорт».

«Верность к клубу осталась в прошлом? По отношению к иностранцам именно так. Любовь к деньгам, но не к клубу. Нас тоже последние 25 лет так воспитывают. Американщина и европейская цивилизация говорят о том, что главное — деньги», — сказал Широков.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентльменскому соглашению» с армейцами.

Ранее Павел Мамаев рассказал о драке в сборной России на Евро-2016.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях