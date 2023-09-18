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Сихарулидзе рассказал, запрещала ли ФФККР кататься Гуменнику под Rammstein

Сихарулидзе заявил, что ФФККР не запрещала Гуменнику кататься под Rammstein

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Исполняющий полномочия президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что организация не запрещала Петру Гуменнику выступать под песню группы Rammstein Sonne, передает ТАСС.

«ФФКР запретила Гумменику выступать под Rammstein? Нет, конечно», — сказал Сихарулидзе.

16 и 17 сентября в Москве проходят контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник — победитель финала Гран‑при России (2023), серебряный призер чемпионата России (2023).

Гуменник заявил, что не знает, от кого последовал запрет на использование музыки Rammstein.

Ранее фигурист Матвей Ветлугин назвал бредом запрет Гуменнику выступать под музыку Rammstein.

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