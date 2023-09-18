Руководство испанского футбола планирует подать в суд на игроков женской сборной

Руководство Королевской федерации футбола Испании (RFEF) планирует подать в суд на некоторых игроков женской сборной страны, которые подписали письмо-ультиматум с требованием изменения структуры организации, передает Mundo Deportivo.

После скандала с экс-главой RFEF Луисом Рубиалесом футболистки пообещали бойкотировать национальную команду, если в системе футбола страны не произойдут масштабные изменения.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Сам Рубиалес после случившегося заявил, что не намерен подавать в отставку со своего поста из-за возникшего скандала. Мать чиновника заперлась в церкви и объявила голодовку. Под давлением общественности 11 сентября ему пришлось оставить свой пост.

Ранее бывший испанский футболист пожелал Рубиалесу оказаться в тюрьме.