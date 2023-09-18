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Наставник «Локомотива» Галактионов пожелал удачи Изидору

Тренер «Локомотива» Галактионов об уходе Изидора в «Зенит»: желаю ему удачи

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Максим Богодвид/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов пожелал удачи футболисту Вильсону Изидору, который ушел из клуба в петербургский «Зенит», передает «РБ Спорт».

«Что его не устраивало в «Локомотиве»? Сложно сказать за него. Переход произошел, поэтому нет смысла обсуждать игрока другой команды. Надо просто пожелать ему удачи и развития», — сказал Галактионов.

3 сентября пресс-служба «железнодорожников» сообщила, что ближе к закрытию транcферного окна в Европе Изидор без cоглаcования руководcтва «Локомотива» покинул Роccию и уехал во Францию, где без уведомления клуба cамоcтоятельно прошел медоcмотр в одной из команд. Однако российский клуб так и не получил устраивающего предложения из Франции, в связи с чем потребовал от футболиста вернуться, но получил отказ. 9 сентября Изидор перешел в петербургский «Зенит» на правах аренды.

В дебютном матче за «Зенит» Изидор отметился забитым мячом в ворота казанского «Рубина» (3:0).

Ранее Изидор ответил на вопрос о предательстве.

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