Бывший испанский футболист пожелал Рубиалесу оказаться в тюрьме

Бывший испанский футболист и тренер Хавьер Клементе заявил, что хотел бы увидеть бывшего главу Испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса в тюрьме, передает Mundo Deportivo.

«Я хотел бы, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме. Он должен осознать, что сделал со своим предшественником Вильяром, которого в 2017 году задержали по подозрению в растрате средств», — сказал Клементе.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Сам Рубиалес после случившегося заявил, что не намерен подавать в отставку со своего поста из-за возникшего скандала. Мать чиновника заперлась в церкви и объявила голодовку. Под давлением общественности 11 сентября ему пришлось оставить свой пост.

Ранее Рубиалес отказался извиняться за поцелуй с футболисткой.