Президент УЕФА оценил вероятность проведения финала ЛЧ в Саудовской Аравии

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что в ближайшие 20 лет финал Лиги чемпионов не будет проводиться в Саудовской Аравии, передает N1info.

«Будет ли финал Лиги чемпионов проведен в Саудовской Аравии? Не допускаю такой возможности. Но вы знаете, что за 20 лет многое может произойти. Конечно, через 20 лет я не буду на этой должности», — сказал Чеферин.

С 2024 года в Лиге чемпионов будет действовать новый формат. Количество участников увеличится с 32 до 36. Вместо группового этапа будет единая лига.

Напомним, что клубы Саудовской Аравии массово подписывают звездных игроков, которые ранее выступали в ведущих европейских чемпионатах. В саудовской лиге уже играют Криштиану Роналду, Неймар, Карим Бензема, Садьо Мане, Малком и ряд других известных футболистов.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», обыгравший в финале итальянский «Интер» со счетом 1:0.

Ранее Чеферин рассказал, смогут ли клубы из Саудовской Аравии играть в еврокубках.