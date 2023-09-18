Экс-игрок «Спартака» призвал Карпина выражаться аккуратнее

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев в своем Telegrаm-канале прокомментировал скандальные слова наставника сборной России Валерия Карпина о том, что молодым игрокам нужно уезжать из России.

«Все это интерпретировали и развили так, что Карпин будто призывает валить из страны. В то же время тренеру сборной надо аккуратнее выражаться, ты страну представляешь и каждое слово рассматривают очень внимательно и не только в футбольном сообществе, где в принципе поняли, что он имел ввиду. Иногда лучше молчать, чем говорить — я имею ввиду и фразу более раннюю, про то, что за место тренера сборной не держится», — написал Ловчев.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

12 сентября сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1).

Ранее футболист «Крыльев Советов» заявил, что Карпин не будет советовать плохого.