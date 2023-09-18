Экс-глава испанского футбола Рубиалес отказался извиняться за поцелуй с футболисткой

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отказался произносить подготовленную для него речь с извинениями. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает издание, советник Рубиалеса Луис Арройо подготовил для выступления на Генеральной Ассамблее речь. В ней экс-глава испанского футбола должен был принести извинения за поцелуй с Эрмосо.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Сам Рубиалес после случившегося заявил, что не намерен подавать в отставку со своего поста из-за возникшего скандала. Мать чиновника заперлась в церкви и объявила голодовку. Под давлением общественности 11 сентября ему пришлось оставить свой пост.

Ранее сообщалось, что суд запретил Рубиалесу приближаться к поцелованной им футболистке.