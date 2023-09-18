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Экс-игрок сборной России о «Спартаке»: проблемы у клуба точно есть

Экс-футболист Каряка считает неплохой трансферную кампанию «Спартака»

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Официальный сайт «Амкара»

Бывший игрок «Крыльев Советов», «Динамо» и сборной России Андрей Каряка заявил «Евро-Футбол.Ру», что ему будет интересно посмотреть на состояние «Спартака» после перерыва на матчи сборных.

«Все меняется очень быстро. Перед началом чемпионата «Спартак» был одним из претендентов в борьбе за чемпионство, в первых турах поддержал этот статус, а теперь мы говорим о неудачах команды. Проблемы у клуба точно есть. Трансферная кампания была неплохой. Будет интересно посмотреть на состояние команды после паузы на матчи сборных», — сказал Каряка.

16 сентября «Спартак» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Сочи» со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Срджан Бабич в добавленное время. Сербский игрок перешел в московский клуб в летнее трансферное окно.

После восьми туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля идут на шестом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Единоличным лидером является «Краснодар», набравший 18 очков. «Зенит», набрав на одно очко меньше, занимает второе место в турнирной таблице. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» и «Динамо» (по 15 очков).

Ранее экс-президент «Локомотива» назвал игру клуба безнадежной в матче с «Оренбургом».

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