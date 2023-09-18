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В Госдуме рассказали, на что нужно направить деньги, выделяемые на легионеров в РПЛ

Депутат Терюшков призвал деньги на легионеров направить на бесплатный спорт

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Пресс-служба Романа Терюшкова

Депутат Госдумы Роман Терюшков упрекнул российские футбольные клубы в нейтральном отношении к происходящему на Украине. Об этом он заявил «Евро-Футбол.Ру».

«Не секрет, что в России футбол существует лишь благодаря финансовому попечительству крупных госкорпораций. Поддержка государства настолько велика, что провоцирует РФС и РПЛ на нейтральное отношение к происходящему в стране. В то время, когда европейские клубы «стоят с Украиной», наши пацифистские клубы делают вид, что они здесь проездом.

При таких обстоятельствах миллиардный бюджет лучше направить на бесплатный спорт для наших детей до 18 лет», — сказал Терюшков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи. При этом в российских клубах продолжают выступать иностранные футболисты. Некоторые летом 2022 года покинули Россию, воспользовавшись правилом ФИФА.

Ранее в УЕФА ответили на вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки.

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