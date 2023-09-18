Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Агент Головина рассказал о расстройстве игрока после первого матча с капитанской повязкой

Агент Клюев о капитанской повязке Головина: для него это повышенная ответственность

close
100%
Global Look Press

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил «Спорт-Экспрессу», что игрок расстроен результатом матча против «Лорьяна», который он впервые провел с капитанской повязкой.

«Для Саши это означает повышенную ответственность. Конечно, сейчас он расстроен тем, что команда упустила победу на последних секундах. Можно ли сказать, что Сашу уже считают легендой клуба, раз доверяют ему капитанскую повязку? Насчет легенды пока преждевременно говорить, но то, что его признали как хорошего, сильного игрока, — это факт», — сказал Клюев.

17 сентября «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» со счетом 2:2. Монегаски упустили победу на последней добавленной минуте. Головин стал автором первого забитого мяча «Монако» в этом матче.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после пяти туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

Ранее Головин поделился эмоциями от игры с капитанской повязкой «Монако».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях