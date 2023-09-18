Агент Головина рассказал о расстройстве игрока после первого матча с капитанской повязкой

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил «Спорт-Экспрессу», что игрок расстроен результатом матча против «Лорьяна», который он впервые провел с капитанской повязкой.

«Для Саши это означает повышенную ответственность. Конечно, сейчас он расстроен тем, что команда упустила победу на последних секундах. Можно ли сказать, что Сашу уже считают легендой клуба, раз доверяют ему капитанскую повязку? Насчет легенды пока преждевременно говорить, но то, что его признали как хорошего, сильного игрока, — это факт», — сказал Клюев.

17 сентября «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» со счетом 2:2. Монегаски упустили победу на последней добавленной минуте. Головин стал автором первого забитого мяча «Монако» в этом матче.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после пяти туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

Ранее Головин поделился эмоциями от игры с капитанской повязкой «Монако».