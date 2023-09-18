Игрок «Зенита» Изидор посвятил свой гол покинувшему клуб футболисту

Нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор признался, что бывший игрок команды Малком верил, что он забьет свой первый гол в матче с «Рубином» после перехода из «Локомотива». Об этом форвард заявил официальному сайту клуба.

«В первую очередь посвящаю гол моей семье, моей девушке и моим друзьям, которые мотивируют меня каждый день. А во вторую очередь — Малкому, потому что перед матчем он написал мне: «Сегодня ты забьешь, я уверен». Я подумал: «Окей, посмотрим». Оказалось, он был прав, так что я посвящаю этот гол ему», — сказал Изидор.

Изидор перебрался в «Зенит» в сентябре 2023 года после полутора лет, проведенных в московском «Локомотиве».

17 сентября в своей дебютной игре за сине-бело-голубых нападающий забил гол в ворота «Рубина». Матч завершился со счетом 3:0.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице. На одно очко больше у «Краснодара». Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» и «Динамо» (по 15 очков).

Ранее сообщалось, что игрок «Зенита» покинет клуб после закрытия трансферного окна в России.