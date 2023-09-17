Сихарулидзе о запрете Гуменнику выступать под Rammstein: никакого события нет

Исполняющий полномочия президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что не видит никакого события в ситуации с Петром Гуменником, которому запретили выступать под Rammstein, передает «Спорт-Экспресс».

«Прекращайте! Важное событие? Никакого события», — сказал Сихарулидзе.

16 и 17 сентября в Москве проходят контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник — победитель финала Гран‑при России (2023), серебряный призер чемпионата России (2023).

Гуменник заявил, что не знает, от кого последовал запрет на использование музыки Rammstein.

Ранее фигурист Матвей Ветлугин назвал бредом запрет выступать под Rammstein.