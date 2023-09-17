Тарасова оценила выступление Валиевой на контрольных прокатах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России, заявив, что фигуристка является талантливым человеком, передает «Матч ТВ».

«Валиева — талантливый человек, таковой она сегодня себя и показала. Она выросла в физическом плане, но ее способности от этого никуда не делись», — сказала Тарасова.

На контрольных прокатах сборной России в произвольной программе спортсменка выступила в образе Черной Пантеры из комиксов Marvel.

Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В январе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил, но при этом аннулировал ее результат на чемпионате России 2022 года.

Ранее Валиева назвала профессию, в которой хочет себя попробовать.