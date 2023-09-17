Гуменник: даже не знаю, кто запретил мне выступать под Rammstein

Российский фигурист Петр Гуменник, которому запретили выступать в короткой программе под музыку группы Rammstein, заявил, что он не знает, кто является автором запрета, передает Sport24.

«Я даже не знаю, кто это запретил, каким образом. Нет официальной информации, что нельзя использовать музыку, сочиненную или исполняемую Rammstein», — сказал Гуменник.

16 и 17 сентября в Москве проходят контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник — победитель финала Гран‑при России (2023), серебряный призер чемпионата России (2023).

Ранее фигурист Матвей Ветлугин назвал бредом запрет выступать под Rammstein.