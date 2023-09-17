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Футболист «Крыльев Советов» Салтыков: Карпин не будет советовать плохого

Игрок «Крыльев Советов» Салтыков рассказал, что хочет уехать в Европу

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Павел Бедняков/РИА Новости

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Никита Салтыков отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что молодым игрокам надо уезжать в Европу, передает «РБ Спорт».

«Слова Карпина об отъезде молодых игроков? Не думаю, что наставник сборной будет желать что-то плохое своим игрокам. Есть ли у меня такая цель? Думаю, у каждого есть цель стремиться быть как можно выше», — сказал Салтыков.

12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром (1:1). Счет во втором тайме открыл нападающий клуба «Абу Каир Семад» Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.

После этой игры футболисты сборной России завершили сентябрьский учебно-тренировочный сбор, в ближайшее время они вернутся в расположение своих клубов. В рамках сбора национальная команда также дважды сыграла с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1, во втором матче российские футболисты уступили — 1:2.

Ранее депутат Николай Валуев заявил, что тренер сборной России Карпин должен отвечать за слова.

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