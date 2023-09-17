Захарян: играть против «Лас-Пальмаса» сложнее, чем против «Зенита»

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян на YouTube-канале «Okko Спорт» сравнил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и Ла Лиги, отметив, что играть с «Лас-Пальмасом» сложнее, чем с петербургским «Зенитом».

«Могу сказать, что по ощущениям — «Лас-Пальмас» сложнее, чем «Зенит». Не могу сказать, что эта команда сильнее «Зенита», но тут в Испании совсем по-другому играют», — сказал Захарян.

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 24 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами за московское «Динамо». Команда заняла девятое место по итогам розыгрыша.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года, а сумма трансфера составила €12 млн плюс бонусные выплаты. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее Захарян объяснил, почему заболел в скором времени после переезда в Испанию.