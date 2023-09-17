Гол и результативный пас Головина помогли «Монако» не проиграть в матче Лиги 1

В матче французской Лиги 1 «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном».

В составе «Монако» точными ударами отметились россиянин Александр Головин и Фоларин Балогун, которому ассистировал Головин. За «Лорьян» точными ударами отметились Айегун Тосин и Ромен Февр, который отличился за минуту до финального свистка.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает первое место, набрав 11 очков. «Лорьян» располагается на 11-й строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем туре «Монако» сыграет с «Ниццей». Встреча пройдет 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. «Лорьян» померится силами с «Нантом». Игра состоится 23 сентября. Команды выйдут на поле в 18.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Монако» стал шестым в чемпионате Франции. 27-летний россиянин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и столько же результативных передач. В сезоне-2022/23 он побил свой рекорд по голам в Лиге 1. В новом сезоне россиянин в первых трех матчах результативными действиями не отметился. Футболист был вызван в расположение национальной команды России на сентябрьский сбор.

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