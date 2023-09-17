Изидор попал в состав «Зенита» на матч с «Рубином»

Казанский «Рубин» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). С первых минут у клуба из Санкт-Петербурга выйдет Вильсон Изидор, который несколько дней назад перешел из московского «Локомотива».

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Вуячич, Ашурматов, Грицаенко, Рожков, Иву, Зотов, Фамейе, Ранджелович, Даку.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Алип, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Изидор, Кассьерра, Мантуан.

Поединок состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» после семи туров национального первенства занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Подопечные Сергея Семака одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. «Рубин», который тренирует Рашид Рахимов, идет на 13-м месте, имея в активе шесть очков. Казанская команда одержала одну победу, три раза сыграла вничью и три раза проиграла.

Ранее агент дал совет «Зениту» по трансферной политике.