Экс-чемпионку UFC Шевченко освистали после слов о нечестном судействе в титульном бою

Киргизская девушка-боец, бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко после проигранного титульного поединка, в котором она уступила представительнице Мексики Алексе Грассо, заявила о том, что судейство было предвзятым. Ее слова передает РИА Новости.

«Думаю, счет должен быть 3-2 в мою пользу, но судьи, наверное, чувствовали давление, так как сегодня День независимости Мексики. Я ожидала битву, шла как на войну, билась до конца, думаю, что сделала достаточно и в честном бою победа была бы за мной», — заявила Шевченко. Во время ее слов про судейство на трибунах начался свист.

Бой стал главным событием турнира UFC Noche, прошедшего в Лас-Вегасе, и завершился ничейным результатом — 48-47, 47-48, 47-47 — после пяти раундов. Такое решение рефери позволило мексиканской спортсменке сохранить титул.

Первая встреча спортсменок в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приемом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.

До этого поединка 35-летняя Шевченко в профессиональных смешанных единоборствах (ММА) одержала 23 победы при четырех поражениях. Ей принадлежит рекорд по количеству защит титула UFC женщиной — семь раз она сохраняла чемпионский пояс за собой. 29-летняя представительница Мексики одержала 16 побед и потерпела три поражения.

Ранее Шевченко рассказала, что получила серьезное повреждение в титульном бою.