Экс-чемпионка UFC Шевченко получила серьезное повреждение в титульном бою

Киргизская девушка-боец, бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко рассказала, что в первом раунде титульного поединка за пляс в легчайшем весе с мексиканкой Алексой Грассо сломала палец. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я сломала большой палец в первом раунде, и я чувствовала, что это влияет на мои удары, но в то же время я понимала, что если я сейчас сдамся, то это будет разочарованием для фанатов, которые собрались сегодня, потому что они ждали этот бой. Поэтому я продолжала сражаться и сделала все, чтобы победить», — заявила Шевченко на пресс-конференции.

Бой стал главным событием турнира UFC Noche, прошедшего в Лас-Вегасе, и завершился ничейным результатом — 48-47, 47-48, 47-47 — после пяти раундов. Такое решение рефери позволило мексиканской спортсменке сохранить титул.

Первая встреча спортсменок в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приемом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.

До этого поединка 35-летняя Шевченко в профессиональных смешанных единоборствах (ММА) одержала 23 победы при четырех поражениях. Ей принадлежит рекорд по количеству защит титула UFC женщиной — семь раз она сохраняла чемпионский пояс за собой. 29-летняя представительница Мексики одержала 16 побед и потерпела три поражения.

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