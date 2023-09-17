«Махачкала — сила»: российский боец Копылов прокомментировал победу в поединке UFC

Российский боец Роман Копылов после победы над американцем Джошом Фремдом на турнире UFC рассказал, что тренируется в Махачкале.

«Работа по корпусу была нашей целью, потому что он высокий. Я благодарен своей команде «Рать», с которой я сотрудничаю. Мы поменяли лагерь, теперь я готовлюсь в Махачкале. Махачкала — сила», — сказал Копылов.

Поединок, который состоялся в Лас-Вегасе, закончился во втором раунде нокаутом. Бой прошел в предварительном карде.

Теперь на счету россиянина 14 поединков в смешанных единоборствах. Он одержал 12 побед и потерпел два поражения. Боец выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Копылов является бывшим чемпионом российского ММА-промоушена AMC Fihgt Nights в среднем весе.

У Фремда 11 побед при пяти поражениях.

До этого боя россиянин провел в UFC пять поединков: в 2019-м и 2021-м годах потерпел поражения, а в 2022-м и 2023-м одержал победы. 30 июля Копылов отправил в нокаут бразильца Клаудио Рибейро на турнире UFC 291.

В главном поединке вечера сойдутся мексиканка Алекса Грассо и Валентина Шевченко.

Ранее сообщалось, что российский боец Александр Волков поднялся на одну позицию в рейтинге тяжеловесов UFC.