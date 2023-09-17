«Интер Майами» проиграл «Атланте Юнайтед», пропустив пять мячей

На стадионе «Мерседес-Бенз» в Атланте закончился матч МЛС между местной «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами». Игра завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Тристан Муюмба, Брукс Леннон, Георгиос Якумакис и Тайлер Вольфф. Также защитник гостей Камаль Миллер забил мяч в свои ворота. За «Интер Майами» дублем отметился Леонардо Кампана.

Отметим, что в этом матче отсутствовал аргентинский нападающий Лионель Мессии, который выступает за национальную команду.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее экс-защитник каталонской «Барселоны» Марк Бартра заявил, что в восторге от игры Лионеля Месси в «Интер Майами».