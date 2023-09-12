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Ушедший от Тутберидзе из-за проблем с допингом фигурист снялся с двух турниров

Ушедший от Тутберидзе фигурист Грассль снялся с Nebelhorn Trophy

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Issei Kato/Reuters

Итальянский фигурист Даниэль Грассль снялся с турнира-челленджера Nebelhorn Trophy, его имя пропало из стартовых протоколов.

Это второе снятие спортсмена, он также был заявлен на турнир Lombardia Trophy, однако также не выступил на нем. Официально причины снятия фигуриста неизвестны, однако 6 сентября РИА Новости сообщило, что Грассль покинул группу российской специалистки Этери Тутберидзе, в которой занимался с января 2023 года, из-за того, что трижды пропустил допинг-тестирование — это может привести к дисквалификации спортсмена.

Наиболее вероятной причиной нарушения стала техническая ошибка. В качестве местонахождения спортсмена была указана Италия. Допинг-офицеры пытались взять пробу у спортсмена по итальянскому адресу, но он в это время находился в Москве.

Итальянский фигурист в 2022 году стал обладателем серебряной медали на чемпионате Европы, уступив только представителю России Марку Кондратюку. Также в его активе есть четыре золота чемпионата Италии. На завершившемся чемпионате мира — 2023 в Сайтаме Грассль стал 12-м. Золото досталось представителю Японии Сёме Уно.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, что рада уходу Грассля из группы Тутберидзе.

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