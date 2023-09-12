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На Украине заявили о работе по недопуску российских атлетов на Олимпиаду-2024

Глава НОК Украины Гутцайт: мы работаем над тем, чтобы россиян не было на Играх

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Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, комментируя допуск российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом, заявил, что идет работа над тем, чтобы представителей России не допустили на Олимпийские игры — 2024 в Париже. Его слова приводит издание Tribuna.

«Идет работа, идет борьба. Мы работаем над тем, чтобы их не было на Олимпийских играх. Но, к сожалению, то, что их уже вернули под нейтральным флагом… Мы работали и работаем, чтобы их не было. Но все же некоторые федерации их допускают. Мы работаем дальше. Мы не исключаем, что они вообще не будут участвовать в Олимпийских играх», — заявил Гутцайт.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

28 марта 2023 года МОК изменил рекомендации, заявив о возможности допуска российских и белорусских атлетов до международных стартов в нейтральном статусе при выполнении ряда условий: к примеру, спортсмен не должен был публично заявлять о поддержке СВО.

Ранее депутат Госдумы заявил, что Олимпиаду игнорировать нельзя.

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