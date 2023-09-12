«Степень цензурности должна быть определена»: в «Локомотиве» оценили шоу Дзюбы

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что в клубе не видят проблем в том, что нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба ведет собственное шоу на YouTube вместе с экс-наставником сборной России Леонидом Слуцким.

«Единственное, мы должны четко понимать, что степень цензурности определенная должна быть в любом случае. Сегодня клуб встал на путь того, что мы все должны быть положительным примером для молодых мальчишек, которые приходят в академию, которые болеют за клуб. Поэтому определенные вещи необходимо скорректировать», — заявил Галактионов.

16 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста после окончания матча с самарскими «Крыльями Советов» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год. 3 сентября форвард забил мяч в матче седьмого тура РПЛ с «Балтикой» (3:2).

Ранее Дзюба ответил шуткой на просьбу болбоя.