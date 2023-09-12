Глава UFC назвал россиянина Волкова монстром после победы над Туивасой

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на YouTube-канале промоушена прокомментировал победу российского бойца Александра Волкова над представителем Австралии Таем Туивасой на турнире UFC 293, заявив, что этот поединок полностью оправдал его ожидания.

«Туиваса бился с настоящим монстром, имеющим огромное преимущество в размахе рук и нокаутирующую мощь. Разница в габаритах была колоссальной, но Тай выглядел очень достойно», — заявил Уайт.

Поединок завершился досрочно: за минуту до конца второго раунда Волков применил к сопернику удушающий прием, заставив Туивасу сдаться.

До этого в ночь на 11 марта 2023 года Волков на турнире UFC Fight Night 221 встретился с представителем Молдавии Александром Романовым и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. На счету российского бойца после этого успеха 36 побед, из них 24 — нокаутом, и десять поражений. Волков занимает седьмое место в рейтинге UFC в тяжелой весовой категории.

Туиваса расположился в этом рейтинге на строчку выше. Свой последний поединок он провел против еще одного представителя России — Сергея Павловича. Бой завершился поражением австралийского бойца в первом раунде. Всего на его счету за всю карьеру 14 побед и пять поражений.

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