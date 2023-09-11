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Футболист сборной России перед матчем с Катаром признался, что не знает ни одного соперника

Футболист сборной России Баринов: я не знаю игроков Катара

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Полузащитник сборной России и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от товарищеского матча с Катаром, признавшись, что не знает футболистов азиатской команды, передает «Спорт-Экспресс».

«Знаю ли я кого-то из сборной Катара? Никого не знаю. Не смотрел их игры на чемпионате мира. Разбирали, как они выходят из обороны, как прессингуют», — сказал Баринов.

11 сентября россияне проиграли олимпийской сборной Египта. Встреча, которая проходила в Суэце, завершилась со счетом 1:2.

На седьмой минуте встречи счет ударом с пенальти открыл Сергей Пиняев. Во втором тайме Ахмед Фавзи сравнял счет, а через четыре минуты Араби Бадр вывел команду Египта вперед.

12 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболист сборной России извинился за поражение от олимпийской команды Египта.

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