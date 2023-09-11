Футболист сборной России извинился за поражение от олимпийской команды Египта

Полузащитник «Сочи» и сборной России Кирилл Кравцов извинился за поражение национальной команды в товарищеском матче от олимпийской сборной Египта, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Мы контролировали матч в начале, забили гол, могли забить еще. Свои моменты мы не использовали и получилось то, что получилось. Хотел бы извиниться перед болельщиками. Мы обязательно сделаем выводы и будем сильнее», — сказал Кравцов.

Встреча, которая проходила в Суэце, завершилась со счетом 1:2.

На седьмой минуте встречи счет ударом с пенальти открыл Сергей Пиняев. Во втором тайме Ахмед Фавзи сравнял счет, а через четыре минуты Араби Бадр вывел команду Египта вперед.

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