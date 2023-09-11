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Российская пловчиха показала фото в купальнике на фоне скал

Российская пловчиха Егорова показала фото в купальнике на фоне скал

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any_3105/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская пловчиха Анна Егорова выложила фотографии с отдыха.

На снимках она позирует в купальнике на фоне скал.

29 августа Егорова сообщила, что ей пора возвращаться к тренировкам после отпуска. Также она выразила надежду, что сможет принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште Егорова на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем Анна завоевала серебряную медаль.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Ранее гроссмейстер в купальнике облилась водой из бутылки.

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