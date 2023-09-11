Фигуристка Косторная рассказала, какой подарок преподнесли ей родители на свадьбу

Фигуристка Алена Косторная рассказала, что родители преподнесли ей с мужем Георгием Куницей подарок в виде свадебного жилья, передает RT.

«До свадьбы была мечта накопить на собственную квартиру. Но не так давно родители нам сказали: «Не переживайте, на вокзале жить не останетесь. Копите на ремонт», — сказала Косторная.

Фигуристы сыграли свадьбу 12 августа. 20 мая Косторная рассказала, что Куница сделал ей предложение на воздушном шаре. Фигуристка ранее выступала в одиночном катании, а в начале 2023 года перешла в парное и образовала дуэт с Куницей.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Там она также тренировалась недолго. В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание.

Ранее Косторная оценила свои шансы в парном катании.