Бойца ММА Асхабова подозревают в организации ограбления и пыток

Боец смешанных единоборств (ММА) Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан задержаны на Пхукете за участие в похищениях, пытках и вымогательстве денег у гражданина Италии, передает Phuket News.

Братья не присутствовали на месте преступлений, но они подозреваются в разработке плана нападения группой.

Хусейн Асхабов родился в 1995 году в Грозном. В 2012 году он перебрался вместе с Хасаном во Францию, где начал выступать за парижский клуб «Gladiator fight». 19 февраля 2023 года в Лас-Вегасе дебютировал в UFC Fight Night, где встретился с Джамалом Эммерсом, которому проиграл по решению судей.

Свои первые бои в смешанных единоборствах он провел в 2013 году. В дебютном поединке одолел Максима Коузина на турнире ECSF — Strike Punch Championship. Тот бой продолжался всего 40 секунд. В активе Хусейна 24 боя и одно поражение.

Хусейн является чемпионом мира по УКАДО 2011 года, чемпионом мира по грэпплингу, а также чемпионом Франции по ММА.

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